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Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Haşim Bilici (22), evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların yaşamını yitirirken, evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 242’nci Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre kız ve erkek arkadaşıyla birlikte eve gelen Haşim Bilici, tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun Bilici’nin sağ göğsüne isabet etti.

Bilici, kanlar içinde yere yığılırken, evdekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Bilici, burada yapılan müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu bulunurken, olay sırasında evde bulunan Bilici’nin kız ve erkek arkadaşı gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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