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Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

26.08.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonuna dair açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini, 1 şahsın ise sağ olarak yakalandığını duyurdu.

Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonuna dair bilgi verdi.

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3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Yerlikaya, " Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüphelinin ise gözaltına alındığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ali Yerlikaya terörist

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