Diyarbakır'da terör operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör operasyonuna dair bilgi verdi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Yerlikaya, " Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüphelinin ise gözaltına alındığı açıklandı.

