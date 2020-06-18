HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da yangında can pazarı! 40 kişi mahsur kaldı

Diyarbakır'da yangında can pazarı! 40 kişi mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Lenga City sitesinde bulunan 8 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor İlk bakışta hangisini gördünüz? Dikkat, vereceğiniz cevap kişiliğinizi ortaya koyuyor
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımBakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!Şube Müdürlükleri Zorunlu Rotasyon Başvuruları Başladı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Turgut Aslan'a yeni görev! Resmen atandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diğer Haberler
Bakan Koca duyurdu! LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Koca duyurdu! LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Su hattı borusu bomba gibi patladı! Sürücüler kaçacak yer aradı

Bomba gibi patladı! Sürücüler kaçacak yer aradı

'Fransız gemisine Türk donanmasından taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

'Fransız gemisine taciz' iddiasına Türkiye'den açıklama

İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

İstanbul'un plajlarında korkutan görüntü! Uzmanı uyardı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sosyal medya bunu konuşuyor! Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı

'Bunlar vasat gazeteci değil aynı zamanda gerizekalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.