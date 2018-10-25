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Diyarbakır'da yol çöktü! İçine düşen hemşire ve doktor için herkes seferler oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, çalıştıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın üstünde durdukları yer büyük gürültüyle çöktü. Oluşan çukura düşerek hafif yaralanan doktor ve hemşireyi, yardıma koşan çevredekiler çıkarttı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün saat 16.00 sıralarında Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, görev yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, sohbet ederek kaldırımda yürürken, bastıkları yer büyük gürültüyle çöktü.

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ALTI BİR DÜKKANIN UZANTISI

Altının bir dükkanın uzantısı olduğu belirtilen yolun çökmesi ile çığlıklar atarak çukura düşen Dr. Balık ve hemşire Duymaz, neye uğradıklarını şaşırdı. Doktor ve hemşirenin yardımına çevredekiler koştu. Herkesin seferber olması olmasıyla düştükleri çukurdan çıkarılan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan iki kadın, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Olay yerine ise polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Bölge şerit çekilerek geçişe kapatıldı.

Öte yandan Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz'ın oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Aile Sağlığı Merkezi çukur

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yerin altında bile kaçak yapı var !!!
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