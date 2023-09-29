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Diyarbakır'da yük treni TIR'a çarptı, 50 koyun öldü!

29.09.2023 01:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı koyun yüklü TIR’ın sürücüsü ağır yaralandı, 50 koyun öldü. Kaza nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı.

Diyarbakır'da yük treni TIR'a çarptı, 50 koyun öldü!

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Çöltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçide giren Fikri S. (55) idaresindeki 25 AJ 007 TIR’a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları için yük taşıyan bir firmanın treni çarptı. TIR’ın 30 metre sürüklendiği kazada sürücü yaralandı, 50 koyun öldü.

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikri S., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kapanan tren yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

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(DHA)


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Diyarbakır tren yük

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