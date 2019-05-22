HABER

Diyarbakır Havalimanı'na "CIP" salonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "CIP salonunda konuklara kentin tarihi zenginlikleri ile damak lezzetlerinin sunumu yapılacak. CIP salonunun tamamlanması yurt dışı seferlerine de katkı sunacak"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı'na CIP salonu kazandırılacak.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Valilikte Diyarbakır Turizm Bileşenleri temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi bulunan Diyarbakır'ın büyük turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, son 2 yılda yapılan çalışmalar sayesinde ilde turizm sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Şehri ziyaret eden konukları uzun süreli ağırlamak istediklerini dile getiren Güzeloğlu, "Son dönemde şehir günlük ziyaret edilen değil konaklanılan bir yere doğru evriliyor. Öncelik hedefimiz de budur. Diyarbakır uzun süreli konaklamayla tanınacak zenginliğe sahip. Konaklayan turist sayısında artış oldu." dedi.

Güzeloğlu, terör örgütü PKK'nın Sur ilçesindeki tarihi mekanlara yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini anımsatarak, tahrip edilen ve tarihi kimlik taşıyan bu yapıların eski görkemiyle buluşması için yoğun çaba yürütüldüğünü belirtti.

Sur ilçesinde ilgili kuruluşların yürüttüğü projelerin uygulanmasıyla büyük değişim yaşandığına dikkati çeken Güzeloğlu, inanç turizminin kente büyük katkı sunduğunu vurguladı.

- Tematik müzeler kurulacak

İçkale'de bulunan Amida Höyüğündeki arkeolojik kazıların bu yıl hız kazanacağını ifade eden Güzeloğlu, "Tematik müzelere önem vereceğiz. Tarihi Sur ilçesinde restorasyonu tamamlanan yapılarda Türk musikisi ve halk müziğinin en önemli isimlerinden Celal Güzelses ve hat sanatçısı Hamit Aytaç ile kentin edebiyat değerlerinin isimlerini taşıyan müzeler oluşturulacak." diye konuştu.

- "4 ayda 250 bin civarında turist ağırladık"

Güzeloğlu, bölgenin tek termal yeri olan Çermik ilçesinde fizik tedavi ve kür merkezi kurulacağını belirterek, "2018 yılında 774 bin turist sayısına ulaştık. Bu yılın ilk 4 ayında 165 bin 782'si yerli 10 bin 779'u da yabancı olmak üzere 176 bin turist konakladı, Zerzevan Kalesini 67 bin 723 kişi ziyaret etti. Böylece ilk 4 ayda 250 bin civarında turist ağırladık. Bu performans 1 milyon hedefimiz açısından 2019 hedefimizi gerçekleştireceğimizi gösteriyor." dedi.

- Otellerin doluluk oranı yüzde 85

Sur'da butik otellerin oluşması için projelerin yürütüldüğünü dile getiren Güzeloğlu, "Otellerde doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85'e ulaştIı. Bayramda bunun yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. TÜRSAB Başkanının yoğun çabası sonucunda 8 tur operatörü ilk defa Diyarbakır'ı konaklamalı olarak programlarına dahil etti. Bu çok büyük ivme getirdi." ifadelerini kullandı.

- CIP salonu ihalesi yapıldı

Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Havalimanı'na yerli ve yabancı yolcuları konforlu bir ortamda ağırlamak için CIP salonu yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu'da ilk ve tek müstakil 498 metrekare alanlı CIP salonunun ihalesi tamamlandı. THY ve Çelebi firmasına teşekkür ediyoruz. CIP salonunda konuklara kentin tarihi zenginlikleri ile damak lezzetlerinin sunumu yapılacak. CIP salonunun tamamlanması yurt dışı seferlerine de katkı sunacak."

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Alaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyaretiAlaşehir Belediye Başkanı'ndan yardımcısına 'geçmiş olsun' ziyareti
Gazeteciler Uluslararası Spor ve Turizm Kampında moral depoladıGazeteciler Uluslararası Spor ve Turizm Kampında moral depoladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CIP salonu Diyarbakır Vali Hasan Basri Güzeloğlu

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle görenleri şaşırttı!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.