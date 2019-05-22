Şehri ziyaret eden konukları uzun süreli ağırlamak istediklerini dile getiren Güzeloğlu, "Son dönemde şehir günlük ziyaret edilen değil konaklanılan bir yere doğru evriliyor. Öncelik hedefimiz de budur. Diyarbakır uzun süreli konaklamayla tanınacak zenginliğe sahip. Konaklayan turist sayısında artış oldu." dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Valilikte Diyarbakır Turizm Bileşenleri temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 bin yıllık geçmişi bulunan Diyarbakır'ın büyük turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, son 2 yılda yapılan çalışmalar sayesinde ilde turizm sektöründe önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

- Tematik müzeler kurulacak

İçkale'de bulunan Amida Höyüğündeki arkeolojik kazıların bu yıl hız kazanacağını ifade eden Güzeloğlu, "Tematik müzelere önem vereceğiz. Tarihi Sur ilçesinde restorasyonu tamamlanan yapılarda Türk musikisi ve halk müziğinin en önemli isimlerinden Celal Güzelses ve hat sanatçısı Hamit Aytaç ile kentin edebiyat değerlerinin isimlerini taşıyan müzeler oluşturulacak." diye konuştu.

- "4 ayda 250 bin civarında turist ağırladık"

Güzeloğlu, bölgenin tek termal yeri olan Çermik ilçesinde fizik tedavi ve kür merkezi kurulacağını belirterek, "2018 yılında 774 bin turist sayısına ulaştık. Bu yılın ilk 4 ayında 165 bin 782'si yerli 10 bin 779'u da yabancı olmak üzere 176 bin turist konakladı, Zerzevan Kalesini 67 bin 723 kişi ziyaret etti. Böylece ilk 4 ayda 250 bin civarında turist ağırladık. Bu performans 1 milyon hedefimiz açısından 2019 hedefimizi gerçekleştireceğimizi gösteriyor." dedi.

- Otellerin doluluk oranı yüzde 85

Sur'da butik otellerin oluşması için projelerin yürütüldüğünü dile getiren Güzeloğlu, "Otellerde doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 85'e ulaştIı. Bayramda bunun yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. TÜRSAB Başkanının yoğun çabası sonucunda 8 tur operatörü ilk defa Diyarbakır'ı konaklamalı olarak programlarına dahil etti. Bu çok büyük ivme getirdi." ifadelerini kullandı.