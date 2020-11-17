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Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileye terör örgütü PKK'dan ölüm tehdidi

17.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileye terör örgütü PKK'dan ölüm tehdidi

Diyarbakır'da HDP binasında ailelerin oturma eylemi 442'nci güne ulaştı. Terör örgütü PKK yanlıları veya örgüt üyeleri ailelere ölüm tehditleri içeren mesajlar göndermeye başladı. Hain örgütün soysuzları, evlat nöbetindeki bir aileye 'size ölüm' yazılı not gönderdi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer'e, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Bir korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız." dedi.

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'DEFALARCA TEHDİT ETTİLER'

Evlat hasreti çeken anne, "Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü. Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı. Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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