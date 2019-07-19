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Diyarbakır’ın saklı cenneti: Taşköprü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan ve ismini bulunduğu köyden alan Taşköprü, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Şelalesi ve suyu ile cenneti andıran bölge, ziyaretçilerini bekliyor.

Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri üçgeninde bulunan ve adını bulunduğu Taşköprü köyünden alan, halkın Geleye Goderne olarak adlandırdığı bölge çevredeki vatandaşların en gözde mekanı haline geldi. Eşsiz güzelliği ile Akdeniz ve Ege kanyonlarını andıran Taşköprü, doğal manzarası ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Dağların arasında cennetten bir köşeyi andıran bölgeye gelen vatandaşlar, piknik yapıp yüzüyor. Bölgeye gelip eşsiz manzaranın tadını çıkaran vatandaşlar, alanın çevre düzenlemesinin yapılarak dünyaya tanıtılmasını istiyor. Akarsuyun doğal yapısının hayranlık uyandırdığını belirten vatandaşlar, yetkililerin çok bilinmeyen Taşköprü’nün tanıtımını yaparak yerli ve yabacı turistlerin bölgeye gelmesini istiyor.

'BURASI DİYARBAKIR'IN EN GÜZEL YERİ'

'BURASI DİYARBAKIR'IN EN GÜZEL YERİ'
Ailesiyle piknik için Taşköprü’ye gelen 13 yaşındaki Sami Yusuf Bayram, sabah geldiklerinde alanın çöple dolu olduğunu söyledi. Çöpleri topladıktan sonra yüzmeye başladıklarını belirten Bayram, “Bence burayı korumaya almaları lazım. Çünkü geldiğimizde acayip şekilde çöp ve deterjan kokusu geliyordu. Burası güzel bir yer, koruma altına almaları lazım. Yurt dışından da turistlerin gelmesi lazım, çünkü çok güzel bir yer. Diyarbakır’ın en güzel yeri olabilir. Buraya geldiğimizde kötü bir şeyle karşılaşmadık. Gayet güzel bir şekilde pikniğimizi yapıp gideceğiz” dedi.

'TUR OPERATÖRLERİ BURAYA SEFER YAPMALI'

'TUR OPERATÖRLERİ BURAYA SEFER YAPMALI'
Piknik yapıp, suya girmek için Taşköprü’ye gelen Fahri Topal ise, Kulp’un İslam köyünde yaşadığını ifade ederek, her hafta sonu Taşköprü’ye geldiğini söyledi. Topal, “Hafta sonu bölgede yer bulunmuyor. Memleketimiz güzeldir, seviyoruz, hiçbir sıkıntı da yok. Hiçbir olay yok. Yetkililer memleketimize sahip çıksın, park düzenlemesi yapsınlar. Yollardan gelemiyoruz, yukarıdan geliyoruz aşağıya kadar arabanın frenleri tutmuyor, hep rampa. Bütün turizm şirketlerine sesleniyorum, buralara da sefer yapsınlar. Memleketimiz güzeldir, sahip çıkalım memleketimize. Onlarındır buralar. Burayı bırakıp batıya kaçmışlar. Ne işiniz var batıda, buraya gelin” diye konuştu.
Ailesiyle birlikte suyun ve pikniğin tadını çıkartan Kandil Nurşin Topal da, “Hoş bir yer, sonuçta bizim memleketimiz, doğal ortam. Sürekli olarak yılda mutlaka 3, 4 defa geldiğimiz bir yer. Burası hoş, tatili burada geçirmeyi düşünüyorum. Batıya gitmektense burası daha güzel” şeklinde konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Taşköprü

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