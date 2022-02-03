HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama

Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama

03.02.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B.'nin, örgütle ilişkisinin tespit edilmesi üzerine bu sabah düğmeye basıldı. Şüpheli F.B'nin ikametinde ve iş yerinde arama yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ederken yeni operasyon haberleri de geliyor.

Soruşturmalar neticesinde, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapıldığı belirtildi.

c9aae4d8-56c9-423f-b209-a1ec70ff32da

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çektiSon dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çekti
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

Rus bombardıman uçakları bölgeye geldi! İngiltere alarma geçti

Rus bombardıman uçakları bölgeye geldi! İngiltere alarma geçti

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çekti

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çekti

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.