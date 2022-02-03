Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ederken yeni operasyon haberleri de geliyor.

Soruşturmalar neticesinde, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapıldığı belirtildi.





