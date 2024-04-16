Diyarbakır ve İstanbul'dan kan donduran intihar haberleri! Birisi 5'nci kattan diğeri 14'üncü kattan kendini böyle boşluğa bıraktı...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 45 yaşındaki Ayşegül Değer, korkunç bir şekilde intihar etti. Bir plazanın 14. katından atlayarak yaşamına son veren kadının o görüntüleri vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

14. KATTAN ATLADI, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bulunan bir plazaya gelen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini aşağı bıraktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Değer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Öğretmen olan Ayşegül Değer'in eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Değer'in psikolojik tedavi gördüğü ve 6 kez hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İSTANBUL CEVAHİR AVM'DE KORKUNÇ İNTİHAR

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de de sabah saatlerinde korkunç bir intihar vakası gerçekleşti. Kimliği henüz öğrenilemeyen erkek şahıs 5. Kattan aşağıya atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabah AVM açıldıktan sonra içeriye giren ve kimliği öğrenilemeyen şahıs merdivenler ile en üst kata çıktı. En üst katta bulunan bir kafeteryada oturan şahıs iddiaya göre şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine çalışanların dikkatini çekti. Daha sonra korkulukları aşarak aşağıya atlayan şahıs alışveriş merkezinin zeminine düştü. Güvenliklerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





