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Diyarbakır ve Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

23.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır ve Tunceli'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir kişide, mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi. Şahsın yurt dışı bağlantısının olmadığı öğrenilirken, mahalle 14 gün boyunca karantinaya alındı. Öte yandan Tunceli'de de bir kişide mutasyona uğramış Covid-19 vakası tespit edildi.

Lice ilçesi Dernek Mahallesi’nde, bir kişi baş, karın ve eklem ağrısı nedeni ile hastaneye gitti. Şahsa burada yapılan testinde mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan koronavirüs tespit edildi. Şahsın yapılan tetkiklerinin ardından evde tedavisine başlandı. Mutasyonlu koron virüs taşıyıcısı olan köylünün, daha önce yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas etmediği kaydedildi.

Lice Kaymakamlığı, mahallenin 14 gün boyunca karantinaya alındığını açıkladı.

TUNCELİ'DE DE TESPİT EDİLDİ

Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de de özellikle hafta sonu kısıtlamaları sayesinde Covid-19 vakasında yüzde 80’e yakın bir düşüş yaşandı. Vakaların düşmeye başladığı kentte ise ilk defa mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bir doktor, görevli gittiği il dışı dönüşünde boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucunda hekimde mutasyona uğramış Covid-19 tespit edildi. Bunun üzerine doktor ile temasta bulunduğu 4 kişi karantinaya alındı. Tunceli’de mutasyona uğramış ilk vaka tespit edilmesiyle birlikte mevcut düşüşün sürmesi için alınan tedbirlere herkesin uyması istendi.

(DHA/İHA)

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