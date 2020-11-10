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Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Olay, dün Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Olay, dün Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi meselesi nedeni ile başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda Mehmet Kurt hayatını kaybetti, kardeşi Abdülkadir Kurt, Nezir Güngörür, oğlu Şahin Güngörür ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Jandarma ekiplerince başlatılan incelemede kavgaya karıştığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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