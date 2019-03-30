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Diyarbakır’da 1 milyon 48 bin 250 kişi sandık başına gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği seçim için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Diyarbakır Valiliği seçim için tüm hazırlıklarını tamamladı. 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 kişinin oy kullanacağı seçimin huzur içinde geçmesi için kolluk kuvvetleri ile her türlü güvenlik önleminin alındığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada gerekli tüm tedbirin alındığı ve seçimin huzur içinde geçmesi için 8 bin 340 emniyet, 10 bin 364 jandarma personeli olmak üzere toplam 18 bin 704 güvenlik personelinin seçimde görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi, seçim öncesi, seçim sonrası ve seçim anında hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz tarafından sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların seçim kurullarına intikallerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, ilimiz genelinde 3 bin 636 sandıkta 1 milyon 48 bin 250 vatandaşımız oy kullanacak olup seçim güvenliğini sağlamak amacıyla 8 bin 340 emniyet personeli ve 10 bin 364 jandarma personeli olmak üzere toplam 18 bin 704 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir" denildi.

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