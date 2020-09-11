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Diyarbakır’da aynı manzara, yasak olmasına rağmen düğün konvoyları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır’da, İçişleri Bakanlığının ve valiliğin yasak kararları yine hiçe sayıldı.

Korona virüs vakalarında artışın yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır’da, İçişleri Bakanlığının ve valiliğin yasak kararları yine hiçe sayıldı. Vatandaşlar, gece geç saatlere kadar düğün yapıp, ardından da konvoy düzenledi. Düğün konvoyu, daha sonra yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sözde eğlence, korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Temmuz’da ise yayımlanan genelgeyle düğün salonları uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açmıştı. Yeni normalleşme sürecinde vakaların artış gösterdiği Diyarbakır’da salgınla mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi. Kentte yasak olmasına rağmen düğün saatlerine uyulmadığı ve konvoylar yapılmaya devam ettiği görüldü. Düğün konvoyunun ara ara durup yolu trafiğe kapatması korona virüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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