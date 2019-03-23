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Diyarbakır'da bardaklara tuzaklanmış 27 patlayıcı düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:39 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, ağaç kabukları yığını içerisine gömülü bez çantaları içinde 27 patlayıcı düzeneği ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, bardaklara tuzaklanmış 27 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde boş bir arazideki ağaç kabukları yığını içerisine gömülü vaziyette bez çantalar buldu.

Çantalarda yapılan aramada, 5'i su bardağı, 22'si çay bardağı içinde hazırlanmış toplam 27 el yapımı patlayıcı, 6 eldiven, 7 paket fitil, 2 bant, 4 havai fişek, temizlikçi önlüğü ve bez parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili devam eden çalışmalarda söz konusu malzemelerin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere ait olduğu belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, B.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

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