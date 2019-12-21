HABER

Diyarbakır'da bir genç kıza ait ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bir genç kıza ait ceset bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir genç kıza ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Talaytepe Mahallesi'ndeki binanın önünde genç kızın hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin binanın 10. katındaki dairede oturan Bahar Akdemir'e (17) ait olduğunu belirleyen polis, evdeki incelemede balkonun demir korkuluklarında genç kıza ait parmak ve avuç izleri tespit etti.

Parçalanmış yüzünde köpek tırnak izleri bulunan ceset, otopsi için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Akdemir'in intihar ettikten sonra yüzünün sokak köpekleri tarafından parçalandığı düşünülüyor.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Antika eşyalara dayanamadı, iş yerini müzeye çevirdiAntika eşyalara dayanamadı, iş yerini müzeye çevirdi
Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldüLiseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset Diyarbakır genç kız

En Çok Okunan Haberler

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hazırız' mesajı

Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı

250 kiloluk kasayı çaldı, yakalandığında bu haldeydi

İZBAN durağında intihar! Bir anda raylara atladı

Korkunç! Bir anda raylara atladı

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Büyükada’da ‘Fayton Bekleme Meydanı’ temizleniyor

Büyükada’da çalışmalar başladı!

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.