Diyarbakır’da çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir duyum üzerine Lice ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Lice ilçesi Baharlar köyü kırsalında bir grup terörist olduğu bilgisi üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Helikopterle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat timleri kırsalda arama tarama faaliyeti yaparken bir grup teröristle karşılaşıldı. Güvenlik kuvvetlerinin ’Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede havadan ve karadan operasyonların devam ettiği belirtildi.

