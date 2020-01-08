Diyarbakır'da düşük gelirli 80 bin aile yüzde 50 indirimli su kullanacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisinin aldığı kararla kentte yaşayan düşük gelirli 80 bin aile, suyu yüzde 50 indirimli kullanacak.

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, düzenlediği toplantıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün 100 günde gerçekleştirdiği çalışmaları ve bu yıl hayata geçirilecek projeleri paylaştı.

Sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamayı, ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazandırmayı amaçladıklarını belirten Güzeloğlu, DİSKİ'nin yaşam kaynağı olan su ve atık su hizmetlerinde süreklilik arz eden, kaliteyi ve hesaplılığı önceleyen bir kurum vizyonuyla çalıştığını söyledi.

DİSKİ'nin gelirlerinin 100 günde aylık yüzde 44 arttış sağladığını, 14,2 milyon lira olan aylık tahsilatın 20,5 milyon liraya yükseldiğini bildiren Güzeloğlu, yapılan 7 ihaleden 17,3 milyon lira tasarruf sağlandığına işaret etti.

Borç ödemelerinde aylık ortalama yüzde 40 oranında artış olduğunu, 100 günde 69 milyon 464 bin 555 lira borç ödediklerini ifade eden Güzeloğlu, kurum ve kuruluşlardan tahsil edilen su borcu tahsilat tutarının aylık 1 milyon 668 bin 114 lira arttığını kaydetti.