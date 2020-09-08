HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da eşini sokak öldüren şahıs İzmir’de yakalandı

Diyarbakır’da eşini sokak öldüren şahıs İzmir’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da eşi Remziye Yoldaş’ı sokak ortasında öldüren şahıs, İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.Olay, 28 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi.

Diyarbakır’da eşi Remziye Yoldaş’ı sokak ortasında öldüren şahıs, İzmir’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Olay, 28 Ağustos’ta Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. 29 yaşındaki Remziye Yoldaş, Diyarbakır Açık Cezaevinden firar eden eşi 31 yaşındaki Veysi Yoldaş tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürüldü. Olayın ardından Veysi Yoldaş kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı, İzmir’de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Veysi Yoldaş, Diyarbakır’a getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Eşini öldüren zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'daAbramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Diğer Haberler
Evinde kanlar içinde bulundu! Acı haber
Evinde kanlar içinde bulundu! Acı haber
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti
Karabük Belediye Başkanı Vergili: Vaka sayısı Türkiye ortalamasının 12-13 kat üzerinde
Belediye başkanı 'Sonu facia olur' dedi ve uyardı: Vaka sayısı Türkiye ortalamasının 12-13 kat üzerinde
Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da
Burhan Kuzu'nun yargılanmasına başlandı! Duruşmaya gelmedi
Burhan Kuzu'nun yargılanmasına başlandı! Duruşmaya gelmedi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.