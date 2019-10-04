HABER

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Operasyonda patlayıcı maddeler ele geçirildi

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
"Türkiye'yi, Karadağ'ın 1 numaralı ticari ortağı yapmak istiyoruz""Türkiye'yi, Karadağ'ın 1 numaralı ticari ortağı yapmak istiyoruz"
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandıDiyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Emniyet Genel Müdürlüğü Eylem Hazırlığı patlayıcı madde terörist

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cenazede büyük ayıp! Parasını çaldılar

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

Soylu: Kimse kusura bakmasın 1 Kasım'da başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Emniyet duyurdu! Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'Hamidiye suyu' açıklaması

Son dakika: MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.