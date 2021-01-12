HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

12.01.2021 19:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Kaza, Ergani-Dicle karayolunda meydana geldi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ergani-Dicle karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen Dicle istikametinden Ergani istikametine ilerleyen araç ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerin olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ise, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Elbisesinin önü ayrı arkası ayrı olay!

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Elektrik kesintisi listesi 13 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

13 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

10 çocuğunun annesini döverek öldüren sanığın ömür boyu hapis cezası 16 yıla düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.