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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:06 | Son Güncelleme

Çınar ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aile arasındaki çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Filizören Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 2 kişi vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın müdahale ettiği olayda E.V. ve M.V. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çınar Diyarbakır Silahlı kavga

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