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Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne el yapımı patlayıcıyla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesinde yüzleri maskeli, etek giyen bir grubun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırısının ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9'u ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 3'u tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Saldırı

3 Ocak'ta yüzleri maskeli, etek giyen 16-17 yaşlarındaki terör örgütü yandaşlarının bulunduğu grup, Şehitlik semtinde bulunan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlemiş, patlayıcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton bariyerler ile Et ve Süt Kurumunun önündeki kaldırıma isabet etmişti.

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