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Diyarbakır’da mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 22:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir apartmanın teras katında yapılan mangal sonrası mangaldaki alevler piknik tüplerinin üzerine düştü. Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüpleri bomba gibi patlarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Erban Yaşam Kent 1 sitesinde meydana geldi.

MANGAL KÖZLERİ PİKNİK TÜPLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sitede bulunan bir blokun en son katındaki teras katında iddiaya göre burada oturan ikamet sahibi evin terasında mangal yaptı. Mangal sırasında kömürden oluşan közler küçük parçalar halinde tezgahın altındaki küçük piknik tüplerinin üzerine düştü.

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2 PİKNİK TÜPÜ BOMBA GİBİ PATLADI

Aradan bir süre geçtikten sonra piknik tüplerinden biri patlarken daha sonra oluşan yangın sırasında diğer bir piknik tüpü bomba gibi patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, yaşanan patlamada şans eseri can kaybı ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı. (İHA)

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