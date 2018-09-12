Diyarbakır'da polis amirliğine bombalı saldırıya ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Faysal Ç. ve Cemil A. hazır bulunurken, Mehmet S. ise tutuklu bulunduğu Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına ve gizli tanık "Uçar"ın celse arasında dinlenilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.
- İstenen cezalar
İddianamede, tutuklu sanıklar, Faysal Ç, Mehmet S, Cemil A. ile hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf K, Yusuf D, Yusuf Ö. ve Oktay S. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 420'şer yıl, tutuksuz sanıklar Aziz Y, Naşit K. ve Sezer Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda, polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum