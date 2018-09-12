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Diyarbakır'da polis amirliğine bombalı saldırıya ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 5'i polis 8 kişinin şehit düştüğü saldırıya ilişkin davada, yargılanan 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2 yıl önce Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Faysal Ç. ve Cemil A. hazır bulunurken, Mehmet S. ise tutuklu bulunduğu Ardahan T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması dolayısıyla sanıkların tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına ve gizli tanık "Uçar"ın celse arasında dinlenilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Tanık Koruma Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar verdi.

- İstenen cezalar

İddianamede, tutuklu sanıklar, Faysal Ç, Mehmet S, Cemil A. ile hakkında yakalama kararı bulunan Yusuf K, Yusuf D, Yusuf Ö. ve Oktay S. hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "kasten öldürmek", "kamu malına zarar vermek", "mala zarar vermek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 420'şer yıl, tutuksuz sanıklar Aziz Y, Naşit K. ve Sezer Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır-Batman karayolunun Bismil ilçesi yol ayrımında bulunan Şehit Emniyet Amiri Murat Uçar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla 15 Ağustos 2016'da düzenlenen saldırıda, polis memurları Siraç Balpetek (32), Yakup Kılınç (26), Salih Zengin (45), Nazif Kaplan (29) ve Ahmet Gülbahar (34) ile 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Utku Gülbahar, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Mehmet Sarı ve emniyette aşçı olarak çalışan Mehmet Kılıç (31) şehit olmuş, 46 kişi ise yaralanmıştı.

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