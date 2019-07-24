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Diyarbakır'da polis merkezine terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:59 | Son Güncelleme

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan polis merkezine terör örgütü PKK yandaşlarınca el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 kişi el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır el yapımı patlayıcı saldırı

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