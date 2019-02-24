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Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, Kalaşnikof tüfek, Browning marka 9 mm. çapında tabanca, av tüfeği ve silahlara ait şarjör ile mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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