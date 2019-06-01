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Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 03:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle tarihi Ulu Camii’ne akın etti.Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, avluyu dordururken, kısa süreliğine yağan yağmur vatandaşları serinletti.Diyarbakır’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Camii’ne akın etti.

Diyarbakır’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle tarihi Ulu Camii’ne akın etti.Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar, avluyu dordururken, kısa süreliğine yağan yağmur vatandaşları serinletti.
Diyarbakır’da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar özellikle Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Camii’ne akın etti. Ellerini semaya kaldıran müminler, bol bol Allah’a dua etti. Kur’an’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak Ramazan ayının 27. gününde ihya edilen Kadir Gecesi’nde Diyarbakır Ulu Camii doldu taştı.
Tarihinin caminin hem içi hem dışı doldu taştı
Şehrin çeşitli semtlerinden gelen onlarca vatandaş, gündüz saatlerinden itibaren Ulu Camii’nde dua etti, namaz kıldı. Teravih namazına gelen müminler, cami içinde yer bulamayınca avluda namaz kılmak zorunda kaldı.
Yağmur vatandaşları serinletti
Ellerini semaya kaldıran müminler, bol bol Allah’a dua ederken, 40 dereceyi bulduğu hava sıcaklığında namaz ve dua sırasında kısa süreliğine yağan yağmur vatandaşları serinletti.
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar cami avlusunda dua eden vatandaşlar, Kadir Gecesi’nin önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, tüm Müslüman alemi için dua ettiklerini dile getirdiler.

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı

Diyarbakır’da taraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı
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