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Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 00:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da meydana gelen trafik kazasında, aralarında kadın ve çocukların olduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren otomobil ise olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 10 yaralı

Kaza, Diyarbakır Elazığ karayolu 15 kilometresinde bulunan Altındağ Dinlenme Tesisleri civarında meydana geldi.

İKİ ARAÇ DA 200 METRE SÜRÜKLENDİ

Edinilen bilgilere, sürücüsü ve plakası belli olmayan bir otomobil hatalı sollama yapınca otomobil ona çarpmamak fren yaptı. Arkadan gelen otomobil ise fren yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazaya sebebiyet veren ve hatalı sollama yapan araç ise kaçarak izini kaybettirdi. Kazada iki otomobilde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kazaya gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kazaya sebebiyet veren otomobilin bulunması için inceleme başlattı. (İHA)

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