HABER

Diyarbakır'da yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Bağlar ilçesinde 36 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu 7 katlı bina, kolonundaki hasar dolayısıyla boşaltılmaya başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı raporu verilen 7 katlı bina tahliye ediliyor.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691. Sokak'ta yer alan 36 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu 7 katlı Dilan 1 Apartmanı sakinlerinin, binanın bodrum katında bir kolonunun hasarlı olduğunu görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan inceleme sonrasında "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce binaya ağır hasarlı raporu verildi. Zabıta ve polis ekiplerince yıkılma tehlikesi bulunan bina sakinlerinin evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldı. Bunun üzerine binada yaşayan aileler, buldukları kamyonet ve nakliye firmalarının kullandığı asansörlü kamyonlarla eşyalarını taşımaya başladı.

Apartmanda bakkal işleten Ferhat Tunç, bina yöneticisinin bodruma indiği sırada tesadüfen kolonunun hasarlı olduğunu tespit ettiğini, bunun üzerine çekilen fotoğraf ve görüntülerle gerekli yerlere başvuruda bulunduklarını söyledi.

Yetkililerin yaptıkları inceleme sonucunda dün gece ailelerin binada oturmaması yönünde uyarıldığını aktaran Tunç, "Herkes kendi derdine düşmüş evini boşaltmaya çalışıyor. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Binada oturan Şehmus Aksel de yetkililerin evi boşaltmaları yönünde uyarı yaptığını, bu nedenle eşyalarını çıkardıklarını belirtti.

Kendi imkanlarıyla evlerini taşıyacaklarını ve kiralık ev aradıklarını dile getiren Aksel, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Osmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenlediOsmanlı Ocakları Federasyonu, ‘Uyuşturucuya Hayır, Spora Evet’ turnuvası düzenledi
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina Diyarbakır yıkılma tehlikesi

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Son hali olay olmuştu! 'Ameliyat olmayı...'

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.