Diyarbakır'daki darbe girişimi davası

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan Gürdoğan hazır bulundu. Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.

Duruşma, mahkeme başkanının önceki celsede verilen ara kararlara ilişkin gelen belgeleri okumasıyla başladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, isnat edilen suçun katalog suçlardan olması ile sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.