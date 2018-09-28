Diyarbakır'daki darbe girişimi davası

DİYARBAKIR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklardan Gürdoğan hazır bulundu. Darendeli ve Kartepe ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya katıldı.
Duruşma, mahkeme başkanının önceki celsede verilen ara kararlara ilişkin gelen belgeleri okumasıyla başladı.
Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, isnat edilen suçun katalog suçlardan olması ile sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Sanıklardan Kartepe savunmasında, cep telefonu baz istasyonlarının HTS kayıtlarına ilişkin sunulan bilirkişi raporlarında çelişki bulunduğunu iddia ederek, raporların birinde Diyarbakır'da, diğerinde ise Ankara'da olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.
Sanıklardan Darendeli ise makam odasında bulunan hard diskle bilirkişi raporundaki hard diskin seri numaralarının farklı olduğunu öne sürerek, tahliyesini istedi.
Gürdoğan da üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, Eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Eski 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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