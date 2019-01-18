Diyarbakır'daki petrol boru hattından hırsızlık

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da petrol boru hattından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, ham petrol boru hattından hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin, işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.A, S.İ, S.A. ve F.İ, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerden C.A, B.A, A.Y, M.A. ve M.Ş.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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