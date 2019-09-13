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Diyarbakır'daki terör saldırısının sivil şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Ömer, Abit ve Siraç Yıldız ile Ahmet Ay'ın cenazesi Diyarbakır'da düzenlenen törenle toprağa verildi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden sivillerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 kişiden Ömer (15), Abit (22), Siraç Yıldız (26) ile Ahmet Ay'ın (23) cenazesi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kulp Merkez Camisi'nde düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri ambulansla konvoy eşliğinde camiye getirildi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütünün, gerçekleştirdiği saldırıyla evine ekmek götürmek için çalışan masum insanları şehit ettiğini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, şöyle konuştu:

"Muharrem ayındayız. Hazreti Hüseyin'in şehadetinin içerisinde olduğu, bizi yine bizle buluşturduğu bir ayın içerisindeyiz. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakarak Allah'a kavuştu, Hüseyin gibi. Biliriz ki ekmeğine giden ibadetine gider. Ahmet de aynı. İnancımız bize 'sabredin' der. Allah sabredenlerle beraberdir. Bu milletin birlik hamuruna sahip çıkmanıza minnettarız. Sizinle beraber olan, bu çocuklarımıza dua eden milyonlarca kardeşiniz var. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç'ımıza mahcup etmesin. Sığınacağımız yer Allah'tır. Cumhurbaşkanımız, başsağlığı ve sabır diliyor."

Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehitlerin cenazeleri, tekbir ve salavatlar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Bakan Soylu, şehitlerden Ömer Yıldız'ın tabutunu bir süre omzunda taşıdı.
Cenazelerin taşınması sırasında vatandaşlar sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Ömer, Abit ve Siraç Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Kulp ilçesinin Koçkar köyünde, Ahmet Ay'ın cenazesi ise Tuzla köyünde toprağa verildi.

Öte yandan tören sonunda acılı ailelerle görüşen, aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl ve Hasan Kaçan'ın da bulunduğu bir grup sanatçı başsağlığı dileğinde bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı.

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Diyarbakır Kulp terör saldırısı

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