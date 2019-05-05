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Diyarbakır'dan dünyaya alyans satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIRLI kuyumcu Serdar Ay, 30 yıl önce kurduğu 'Made in Diyarbekir' logolu alyansları dünya piyasasına sürme hayalini gerçekleştirdi.

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI kuyumcu Serdar Ay, 30 yıl önce kurduğu 'Made in Diyarbekir' logolu alyansları dünya piyasasına sürme hayalini gerçekleştirdi. Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayal idi" dedi. Diyarbakırlı kuyumcu Serdar Ay, tedarikçiler aracılığıyla İsviçre ve Dubai'den temin ettiği yıllık 750 kilo külçe altını Diyarbakır’da işletip 'Made in Diyarbekir' logosuyla dünya piyasasına ihraç ediyor. Sur ilçesindeki Balıkçılarbaşı semtinde Kurduğu atölyede 52 personel çalıştıran 50 yaşındaki kuyumcu Serdar Ay, "Şu an Diyarbakır’da ürettiğimiz alyansları Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere, Dubai ve Azerbaycan gibi 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Hem ülke ekonomisine can katıyoruz hem de istihdam sağlıyoruz. Bu 30 yıl önce kurduğum bir hayaldi. 31 yıldır bu sektördeyiz. 12-13 yıldır Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz" dedi. Diyarbakır'da Osmanlı döneminde altın, elmas, pırlantalar üretilip, ihraç edildiğini anlatan Ay, "Biz de 'Made in Diyarbekir' ismini, ilimize yakışır şekilde uluslararası piyasalarda kendi sektörümüzde tanıtımını yapıyoruz. Şirket merkezi Diyarbakır olduğu için daha çok Pazar üssü olarak Diyarbakır'ı kullanıyoruz. Akabinde Frankfurt'a, Alman markamız ile bölge dağıtımını yapıyoruz. Ama üretimlerimiz hep Diyarbakır'dadır. Alman şirketleriyle yarışacak düzeydeyiz. Üretimde kullandığımız altınları daha çok Ortadoğu'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden tedarik ediyoruz. Altınları İstanbul'a getirip, oradan Diyarbakır'a naklini yapıyoruz. Nakilden sonra işlemeye giriyor, ardından ürettiğimiz ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor. Lojistik olarak biraz sıkıntı yaşıyoruz ancak inanıyorum ki bunun meyvelerini ileride daha iyi alacağız. Yurtiçi ve yurt dışı olarak iki gurubumuz var. Yurtiçi piyasasında çanta yöntemi ile servis verdiğimiz şehirler var. Bu Türkiye'nin yüzde 60'ını kapsıyor. Avrupa'da ise yüzde 70'lerdeyiz. Ancak Amerika gibi ülkelere henüz açılmış değiliz" diye konuştu. Ay, alyans fiyatının işçiliğine ve gramajına göre 700 lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

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