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Diyarbakır’ın Kulp Belediyesine kayyum atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 08:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın Ağaçkorur Mahallesi’nde 7 vatandaşın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçları nedeni ile tutuklandığı belirtildi.

Diyarbakır’ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP’li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş’ın Ağaçkorur Mahallesi’nde 7 vatandaşın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçları nedeni ile tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi’nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu’nun 46’ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak valiliğimizce görevlendirilmiştir’’ denildi.

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