Diyarbakır'ın yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

DİYARBAKIR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan aşçılık kursunda yöresel yemeklerin yapımını öğrenen kadınlar gelir de elde ediyor.

Bakanlıkça Diyarbakır'da açılan ADEM sayısı 56'ya yükselirken, bu merkezlerde düzenlenen bin 761 kursta 36 bin 456 kursiyere çeşitli eğitimler veriliyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan ADEM'de de yaşları 18 ile 60 arasında değişen yaklaşık bin kursiyer, aşçılık kursunda yemek pişirme konusunda temel bilgilerin yanı sıra yöreye özgü meftune, mumbar, içli köfte ve kuru dolma gibi lezzetleri hazırlamayı öğreniyor.

Kursiyerlerden bazıları hazırladıkları ürünlerin satışından gelir elde ederken, bazı kursiyerler de aldıkları belge ile otellerde veya restoranlarda istihdam olanağı buluyor.

ADEM'de usta aşçı Cansu Seğithan, AA muhabirine, kursa katılan kursiyerlerin iki ayda Diyarbakır'a özgü yemekleri hazırlamayı öğrendiğini söyledi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Seğithan, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.