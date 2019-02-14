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Diyarbakır'ın yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Diyarbakır'da ADEM bünyesinde açılan aşçılık kursunda kadınlar hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor hem de hazırladıkları yemeklerin satışından gelir elde ediyor - Yaşları 18 ile 60 arasında değişen yaklaşık bin kursiyerin yararlandığı kurs sonunda bazı kursiyerler otellerde ve restoranlarda da istihdam olanağı buluyor - Aşçı Cansu Seğithan: - "Şu ana kadar yaklaşık bin kursiyere eğitim verdik. Belgelerini alarak başka yerlerde çalışma, kendi iş yerlerini açma imkanları oldu. Kapımız herkese açık. Gelsinler hem belge alsınlar hem de aile ekonomisine katkı sağlasınlar" - Kursiyer Ayşe Ercengiz: - "Diyarbakır yemeklerini yapabiliyorum. Kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan aşçılık kursunda yöresel yemeklerin yapımını öğrenen kadınlar gelir de elde ediyor.

Bakanlıkça Diyarbakır'da açılan ADEM sayısı 56'ya yükselirken, bu merkezlerde düzenlenen bin 761 kursta 36 bin 456 kursiyere çeşitli eğitimler veriliyor.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan ADEM'de de yaşları 18 ile 60 arasında değişen yaklaşık bin kursiyer, aşçılık kursunda yemek pişirme konusunda temel bilgilerin yanı sıra yöreye özgü meftune, mumbar, içli köfte ve kuru dolma gibi lezzetleri hazırlamayı öğreniyor.

Kursiyerlerden bazıları hazırladıkları ürünlerin satışından gelir elde ederken, bazı kursiyerler de aldıkları belge ile otellerde veya restoranlarda istihdam olanağı buluyor.

ADEM'de usta aşçı Cansu Seğithan, AA muhabirine, kursa katılan kursiyerlerin iki ayda Diyarbakır'a özgü yemekleri hazırlamayı öğrendiğini söyledi.

Kursa ilginin yoğun olduğunu ifade eden Seğithan, kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını belirtti.

Seğithan, derslerin haftada 5 gün şeklinde düzenlendiğini anlatarak, "Şu ana kadar yaklaşık bin kursiyere eğitim verdik. Belgelerini alarak başka yerlerde çalışma imkanları ve kendi iş yerlerini açma imkanları oldu. Kapımız herkese açık. Gelsinler hem belge alsınlar hem de aile ekonomisine katkı sağlasınlar." dedi.

"Özelikle batıdan gelen kursiyerlerimiz Diyarbakır'a özgü yemekleri yapmayı öğrenmeye çalışıyor." diyen Seğithan, kadınlara evde oturmak yerine bu kurslara katılmaları çağrısında bulundu.

- "Kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum"

Eşinin görevi nedeniyle Adana'dan Diyarbakır'a gelen kursiyer Ayşe Ercengiz, kente özgü yemekleri öğrenmek için kursa katıldığını söyledi.

"Diyarbakır yemeklerini yapabiliyorum. Kendime küçük bir dükkan açmayı düşünüyorum." diyen Ercengiz, kursta verilen eğitimden memnuniyet duyduğunu aktardı.

Meral Özerol, devletin kadınlara yönelik açtığı kursta kente özgü yemek çeşitlerini öğrenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özerol, "Amacım işi ehlinden öğrenmek. Diyarbakır yemeklerini öğrenip, ileride kendime bir iş yeri açıp aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Huriye Karakaya da eşinin işi nedeniyle İstanbul'dan 2 sene önce Diyarbakır'a geldiğini ifade ederek, kursta tüm yemeklerin yapımını öğrendiğini aktardı.

Boş zamanlarını değerlendirmek için kursa katıldığını belirten Karakaya, "Diyarbakır'ın yöresel yemeklerini burada öğrendik. Bize iş imkanı oldu." şeklinde konuştu.

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