HABER

Diyarbakırlı kadınlar sonbahar güneşinin tadını halayla çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bağlar Aile Destek Merkezi, kursiyer kadınların günlük yaşamın stresinden sıyrılarak eğlenceli vakit geçirmesi için etkinlik düzenliyor - Bu kapsamda tarihi Eğil ilçesini gezen kursiyerler, tekne turu yaptı ardından müzik eşliğinde halay çekti - ADEM Koordinatörü Arzu Çetin: - "Öncelikli hedefimiz kadınlara meslek edindirme. Sonrasında psikolojik olarak destek oluyoruz. Yeri geldiğinde düğünlerde gidip halay da çekiyoruz yeri geldiğinde taziyelere, ziyaretlere gidiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyer kadınlar, güneşli sonbahar gününü değerlendirerek tarihi Eğil ilçesini gezdi.

Bağlar Kaymakamlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Bağlar Aile Destek Merkezinden (ADEM) istifade eden kadınların günlük yaşamın stresinden sıyrılarak eğlenceli vakit geçirmesi için etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda otobüslerle tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden olan Eğil turunda bulaşan kadınlar, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu ziyaret tepesini gezdi. Daha sonra baraj gölünde tekne gezintisi yapan kadınlar, çalan müzikle halay çekti.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, sonbaharın son günlerini değerlendirmek için ilçede yaşayan kadınları düzenledikleri gezi organizasyonuyla bir araya getirdiklerini dile getirdi. Aile destek merkezi olarak sadece kurs düzenlemediklerini ifade eden Çetin, "Öncelikli hedefimiz kadınlara meslek edindirmek. Sonrasında psikolojik olarak destek oluyoruz. Yeri geldiğinde düğünlerde gidip halay da çekiyoruz yeri geldiğinde taziye ziyaretlerine gidiyoruz." dedi.

- "Çok güzel bir gün geçirdik"

Bağlar ADEM'de el sanatları kursiyeri Çiğdem Müge Rençber, "Eğil'e geldik ve ilk olarak türbe ziyaretlerimizi yaptık. Tekne turu yaptık, yedik, içtik hanımlar olarak eğleniyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Böyle bir imkan sunduğu için Kaymakamlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Güzel bir gün geçirdiklerini aktaran kursiyerlerden Emine Koçak ise "Psikolojimize çok iyi geliyor. Bizim için güzel ortam oluyor. Usta öğreticilerimiz her konuda bize yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Düzenlenen etkinliklerin kadınlara moral verdiğini belirten kuaförlük programı kursiyerlerinden Şevval Eksik, kadınların meslek edinerek topluma kazandırıldığını aktardı.

Karaköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktıKaraköy'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
HDP yönetimi 'sine-i millet' seçeneğine sıcak bakıyor mu?HDP yönetimi 'sine-i millet' seçeneğine sıcak bakıyor mu?
HDP önündeki eylemde 75'inci günHDP önündeki eylemde 75'inci gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır drone Eğil halay sonbahar

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: Türkiye ve Rusya'nın yedinci kara devriyesi tamamlandı

MSB bu fotoğraflarla duyurdu!

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.