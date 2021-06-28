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Diyarbakırspor'un kuruluş yıl dönümü kutlamasında havai fişek atmak isteyen taraftar yaralandı

28.06.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakırspor’un 53’üncü yıl dönümü kutlamaları sırasında Erhan Selim'in (25) atmak istediği havai fişeğin kasığına isabet etmesi sonucu yaralandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakırspor'un kuruluş yıl dönümü kutlamasında havai fişek atmak isteyen taraftar yaralandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden, grubunda lider Diyarbakırspor’un 53'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları için taraftarlar merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü'de bir araya geldi.

Taraftar grubu 'Azrailler’, saat 21.21'i gösterdiğinde hazırladıkları hava fişekleri ateşledi. Ancak bu sırada Erhan Selim’in, atmak istediği havai fişek kasığına isabet etti. Selim'in yere yığıldığını gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Erhan Selim’i Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erhan Selim'in yaralanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KULÜP BAŞKANI AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Siyabend Aydın, Erhan Selim'in sağlık durumunu takip ettiklerini belirterek, "Bir zamanlar efsane ve köklü kulüplerinden biri olan Diyarbakırspor'un 53'üncü yıl dönümü kutlamaları sırasında talihsiz bir yaralanma oldu. Genç kardeşimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz. En güzel günlerde tekrardan Diyarbakırspor'un hak ettiği yerlerde mücadelesinin yanında olacağız" dedi.
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(DHA)

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