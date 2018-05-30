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Diyet ürünler zararlı mı? Diyet ürün kullanmak zayıflamaya yardımcı olur mu?

Elif Düzen Elif Düzen
DİYET HABERLERİ  | 30.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Fazla kilolar, birçok insanın kabusudur. Fazla kilolardan kurtulmak, daha fit bir görünüşe sahip olmak ve mevcut vücudunu korumak isteyen kadınlar diyet ürünlere başvurur. Peki, diyet ürünler göründüğü kadar masum mu? Diyet ürünler daha zararlı olabilir mi? Zararsız gibi görünen diyet ürünler, gerçekten zararsız mı?

Diyet ürünler zararlı mı? Diyet ürün kullanmak zayıflamaya yardımcı olur mu?

Diyet nedir?

Diyet ürünler zararlı olabilir mi? Her diyet ürünü masum mudur? Diyet ürünler ile zayıflamak
ve fit bir vücuda girmek mümkün mü? Yaz ayları yaklaşırken bunlar gibi pek çok soru akıllarda
yerini aldı. Her kadın, yaza daha fit bir vücutla girmek ister. Bunun için de yediklerine dikkat
eder ve sporla destekler.
Zayıflamak denince akıllara “diyet” kelimesi gelir. Diyet, temel anlamıyla belirli gıdalardan
uzak durma halidir. Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanır. Vücudu bir
beslenme düzenine sokar.

Diyet ürünler zararlı olabilir mi?

Diyet ürünler zararlı olabilir mi? Her diyet ürün tüketilmeli midir? Tüketirken nelere dikkat
etmek gerekir? Diyet ürünler, sağlık için daha yararlı gibi görünen besinlerdir. Kilo problemi
olan ve zayıflamak isteyen her kadının aklına öncelikle diyet ürünler gelir. Diyet ürünler light
gıdalar olarak da geçer. Light besinleri tüketince daha hafif hissedilir. Bunun sebebi, daha az
yağ ve şeker oranına sahip olmalarıdır.

Diyet ürünler zararlı olabilir. Diyet ürünleri tüketmeden önce o gıdaya karşı alerji olup
olmadığına bakılmalıdır. Light ürünler de çok fazla tüketilmemelidir. Yalnızca light ürün
tüketimi de vücudun denge ve düzenini olumsuz etkileyebilir. Diyet ürünler zararlı olabilir.
Her diyet ürünü sağlıklı değildir. İçeriği ile oynanmış ve katkı maddeleri ile dolu olan gıdalar
da mevcuttur. Bu gıdaları kullanmak, vücut sağlığı için olumsuzluk oluşturur.

Diyet ürünleri seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Diyet ürünleri tercih ederken bazı maddelere dikkat etmek, ürün hakkında bilgi sahibi
olmanızda yardımcı olur. Her ne olursa olsun diyet ürünler zararlı olabilir mi, sorusunu
akıllarda tutun. Bu soruyu düşünerek gıdalara yaklaşın. Diyet ürünleri üzerinde ve arkasında
yazan maddelere dikkat etmek gerekir. Kaç kalori, yağ oranı nedir, katkı maddeleri var mı,
katkı maddesi çok mu, doğal mı gibi birçok sorunun yanıtını aramak gerekir. Bu yanıtlara göre
diyet ürününün zararlı olup olmadığı anlaşabilir.

Light ürün ile diyabetik ürün aynı mıdır?

Light ürünler ile diyabetik ürünler aynı gibi görünür. Aslında iki ürün çeşidi de birbirinden
farklıdır. Light ürünler ile diyabetik ürünler aynı değildir. Ancak, ikisinin de benzer yanları
vardır. İki ürün grubunda da gıdalardaki şeker oranı daha az ve tatlandırıcı ilavelidir.

Diyet ürünleri ve diyabetik ürünler arasındaki farklar

Diyabetik ürünler, diyet ürünlerinden değildir. Diyabet hastaları için şeker ilavesiz doğal
tadında veya tatlandırıcılı olarak üretilir. Kalori miktarlarında herhangi bir azalma söz konusu
değildir. Yalnızca şekeri dengeli ürünlerdir.

Diyet ürünleri veya light ürünler, kalori miktarları azaltılmış, yağ ve şeker yönünden daha
sağlıklı hale getirilmiş gıdalardır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, diyet ürünleri
içerisindeki katkı maddeleridir. Ürünleri satın almadan önce içindekiler bölümünden kontrol
etmekte yarar vardır. Birtakım katkı maddesi isimleri yazıyor ise çok fazla tüketilmemesi
önerilir.

Diyet ürünlerinde yer alan katkı maddeleri, ”diyet ürünler daha zararlı olabilir mi?”
sorusunu da akıllara getirir. Burada unutulmaması gerekeni, her katkı maddesi zararlı
değildir. Gıdaya koruma ve takviye amaçlı katılan katkı maddelerinin zararlı olup olmadığı
internet üzerinden de kontrol edilebilir.

Kalori miktarlarına göre ürün kategori sınıflandırması

  • Kalorisiz: 5 kaloriden daha az kalori içeren porsiyonlar,
  • Hafif: 1/5 oranından daha azı yağdan gelen kalori,
  • Düşük: Her bir porsiyonu 40 kaloriden daha az içerir,
  • Kalorisi azaltılmış;: Aynı ürünün bir porsiyonluk kalori miktarından %25 oranında daha
    az kalori içermesi,

Şeker miktarlarına göre ürün kategori sınıflandırması

  • Şekersiz: %5’ten daha az şeker içeren porsiyon,
  • Az şekerli: Bilinen standart tatta olmaması,
  • Şekeri azaltılmış: Aynı besinin bir porsiyonluk miktarında bulunan şekerden %25 daha
    az şekerli olması,
  • Şeker ilave edilmemiş: Şekersiz olma durumu.

Yağ miktarlarına göre ürün kategori sınıflandırması

  • Yağsız: %5’ten daha az yağlı bir porsiyon,
  • %100 yağsız: Tamamıyla yağsız bir porsiyon,
  • Düşük yağlı: Bir porsiyonda 3 gramve daha az miktarlarda yağ olması,
  • Yağı azaltılmış: Aynı besinin bir porsiyonundaki yağdan %25 daha az yağ olması.
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