En sevdiğimiz dizilerde kim ne giydi? Tarzlarına bayılıyoruz!

1. Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisiyle başlayalım...

2. Bir Gece Masalı Canfeza'nın buz pateni kombiniyle devam edelim.

Bu dizide herkesin tarzı güzel ama biz ikinci kere Fatih'le evlenen Doğa'nın bu seferki gelinliğine bayıldık. İlk evlenirken giydiği abartılı gelinlik yerine bu sefer daha sade bir gelin takımıyla karşımızda. Pantolon, ceket ve şapkadan oluşan kombin ona o kadar yakışmış ki!



Kara uyan bir kombinle Canfeza bu bölümde beyaz giyinmiş. Beyaz pantolonu üzerine giydiği tüylü, siyah detaylı ceketi ile çok güzel olmuş. Sade ama şık kombin 21. bölüme damga vuran bir kombin!

3. Leyla'nın her kombini bir öncekinden daha güzel!



Leyla dizisinde olaylar hiç bitmiyor. Bu olaylar arasında Leyla nasıl bu kadar güzel kombin yapıyor diye içinizden geçirdiğinizi biliyoruz. Leyla, güzel kombinler yapıyor ama onları çok güzel taşıdığı da kesin. Bu bölümde giydiği takım aslında oldukça sade bir eşofman takımı ama basit bu takımla bile çok şık olmuş, o kesin!

4. Sandık Kokusu'nda sona gelindi.



Final yapmaya hazırlanan Sandık Kokusu dizisinde en güzel kombin hangisi karar vermek çok zor. Herkesin birbirinden güzel giyindiği dizinin 46. bölümünde Demet Akbağ'ın karakteri Filiz'in kombinine bir ayrı bayıldık. Mavinin tonlarını giydiği kombinde simli bir bluz ve yırtmaçlı bir etek giymiş.

5. İnci Taneleri dizisinde Piraye her bölüm kendine hayran bırakmayı başarıyor.



Ama Piraye'nin 33. bölümde giydiklerine ayrı bayıldık. Gri tonlarıyla yaptığı kombinde gri bir hırka ve uzun gri etek giymiş. Saçı ve makyajıyla tamamlanan kombini ona çok farklı bir hava katmış bizce!

6. Siyah Kalp dizisinin kadınlarının her biri çok güzel giyiniyor.



Dizide Sumru karakteri olarak tanıdığımız Ece Uslu'yu şık kombinleriyle her hafta izliyoruz. 21. bölümde pantolon ve bluz kombini yapmış. Çok sade duran bu kombini çok iyi taşıdığını söyleyebiliriz.

7. Yalı Çapkını Seyran en beğenilen kombinleri yapan karakterlerden.



Seyran kombinleriyle beğenilen bir karakter. Özellikle 94. bölümde giydiği kot kombin çok güzel. Aslında kot kombini yapmak zor olsa da Seyran onu da en iyi şekilde yapıyor. Kot bir ceketin altına jean bir pantolon giyiyor. Ve bu kombiniyle de çok hoş gözüküyor.

8. Sadece kadın karakterlerin tarzlarına bayılmıyoruz elbette.



Uzak Şehir dizisinde kadınların kombinleri zaten ortalığı kasıp kavuruyor. Ama bu dizide erkekler de çok tarz. Erkekler en fazla ne giyebilir diye düşünebilirsiniz ama Cihan ve Şahin her bölüm bize erkeklerin nasıl tarz olacaklarını gösteriyor adeta.

9. Teşkilat dizisinde Neslihan'ın tarzına da bir bakalım...



Diplomat olan Neslihan görevine göre şık giyinen biri elbette. Genelde takım giyinen Neslihan 132. bölümde mor bir ceket-pantolon takımı giymiş. Büyük tokalı bir kemerle tamamladığı takımla tarzını bize göstermiş diyebiliriz.

10. Yeni başlayan dizi Başka Bir Gün'ü de es geçmeyelim.



Bu dizide tarzını beğendiğimiz elbette çok kişi var ama biz Şükran Ovalı'nın oynadığı Özlem'i seçtik. Rengarenk kombinleriyle tarzına herkesi aşık etti Özlem. 3. bölümde giydiği bu mor ve kırmızı ağırlıklı kombin çok şeker değil mi?

11. Son olarak Can Borcu dizisine de bakalım.



Can Borcu dizisinde Handan şık kombinleriyle ön planda bir karakter. Kot pantolonlu yaptığı bu kombin basic bir tarz ama yine de çok şık göründüğünü söyleyebiliriz.