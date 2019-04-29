Diyet yapan biriyseniz Ramazan ayında bunlara dikkat edin

İftara, bir bardak su ve yanında bir zeytinle başladıktan sonra, bir kâse çorba içip 10-15 dakika kadar bekleyin.

Yavaş yiyin ve iyi çiğneyin.

10-15 dakika sonra, az yağlı ızgara et veya köfte, tavuk, kuru baklagiller, sebze yemekleri, makarna veya erişte, salata, yoğurt, cacık, ayran gibi besinlerden oluşan ana öğün tüketin.

Bol su için.

Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek, pirinç pilavı yerine bulgur pilavı veya kepekli makarna tercih edin.

Şekerli ve aşırı kızartılmış yiyeceklerden kaçının, çiğ sebze ve meyve tüketiminizi artırın.

İftardan bir saat sonra hafif bir yürüyüş yapın.

SİYAH ÇAYA DİKKAT

Siyah çay, içerisinde bulunan antioksidan maddeler nedeniyle çok yararlı olsa da fazla miktarda ve tek çeşit olarak tüketilmesi halinde besinlerin emilimini bozup, kansızlığa neden olabiliyor. Bu nedenle bitki çaylarının siyah çaya alternatif olabileceği belirtiliyor. Adaçayı, rezene, papatya, yeşil çay gibi çaylar, farklı mineraller ve antioksidan maddeler içerdiğinden bağışıklık sistemini olumlu yönde etkiliyor. Bu çayların ramazanda her gün iki fincan kadar tüketilmesi öneriliyor.

