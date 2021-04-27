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Diyet yaparken nelere dikkat edilmeli?

Elif Yaman Elif Yaman
27.04.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her pazartesi günü büyük bir kararlılıkla başlanılan diyet programları kısa bir süre sonra bırakılıyor. Verilen kilolar da hızlı bir şekilde geri alınıyor. Kararlılığın yanı sıra iyi bir sonuca ulaşabilmek için sabırlı olmak ve doğru beslenmek gerekiyor. Paylaşacağımız birkaç püf noktası ile mutlu sona ulaşabilirsiniz.

Hepimiz zaman zaman sıkı diyetler yapıyoruz, ideal kilomuza yaklaşınca da diyeti bırakıp normale dönüyoruz. Kısa bir süre sonra verilen kilolar geri alınıyor. Peki bu kısır döngüden kurtulmak için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?

KALICI VE SAĞLIKLI DİYET NASIL OLMALI?

  • Diyet yaparken uyulması gereken en önemli kural, günde 3 saatten uzun aç kalmayacak şekilde, yaşam tarzına göre 4-6 öğün arasında beslenmektir.
  • Akşam 6-7'den sonra yemek yememek gibi bir kural aslında günlük yaşantıya uygun bir şey değildir. Kişi o saatlerden sonra yemek yemeyi keserek çok hızlı zayıflayabilir, fakat normal düzenine döndüğünde verdiği kiloyu geri alacaktır. Buradaki en gerçekçi şey yatmadan 2 saat önce yemeyi kesmek kuralıdır.
  • Sıvı tüketimi çok önemlidir. Çünkü hem metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar, hem de kilo verirken yakılan yağ hücrelerinin idrarla vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle günde mutlaka 1.5 - 2 litre su tüketilmesi gerekir.
  • Diyet düzeninde proteine yeteri kadar yer vermek de önemli bir detaydır. Eti, tavuğu, balığı, yumurtayı ya da peynir ve süt ürünlerini tamamen diyetten çıkartarak zayıflamaya çalışmak yapabileceğimiz en büyük yanlışlardan biridir.
  • 4 ana besin grubu vardır; süt ürünleri, et ürünleri, tahıllar ve sebze - meyvelerdir. Günlük beslenme düzeninde, bu besin gruplarından mutlaka yeterli miktarda yer alması gerekir. Bu besin gruplarından birinin dışarıda kalması demek, aslında sağlıksız zayıflamak demektir.
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