Evde egzersiz hareketleri nasıl yapılır?

Yaz ayları yaklaşırken hayalinizdeki vücuda sahip olmak imkansız değil. Sadece dengeli beslenme, bol su tüketimi ve tabii ki spor ile bunu başarmak mümkün. Pandemi döneminde evde vaktinizi kendi sağlığınız için verimli geçirmek isterseniz bu bilgilere kulak verin.

Evde fitness egzersizleri yapmak için gerekli olan aletlerden biri dumbelldır. 1, 2, 3 ya da 4 kiloya kadar dumbell kullanılabilirsiniz. Evinizde dumbell yoksa bunun yerine pet şişeyle veya bir poşetin içerisine ağırlık koyarak da çalışabilirsiniz.

Pilates bandını her yerden temin edilebilir ve kullanabilirsiniz. Doğalgaz borularına monte edip veya kendi vücudumuza sabitleyip çok rahat bir şekilde tüm egzersizleri uygulayabilirsiniz.

Body bar, üst vücudu çalıştırmak için kullanılan aletlerdendir. Evinizde body bar yoksa bunun yerine süpürge borusunu kullanılabilir, ucuna herhangi bir ağırlık eklenip sabitleyebilirsiniz.

Step board bacak egzersizi için kullanılır. Step boardınız yoksa eski gazete ve dergiler ile yükseklik sağlayabilirsiniz.

Yerde yapılacak egzersizler için mat kullanılması gerekir. Eğer matınız yok ise yumuşak dokulu bir halının üzerinde hareketlerinizi yapabilirsiniz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ BACAK EGZERSİZLERİ

Evde yapılabilecek bacak egzersizleri için, önce bacakları ısıtmak gerekiyor. Bunun için step board kullanabilir, eğer diz ve bel rahatsızlığınız yoksa minik minik adımlamalar yapabilirsiniz.

Bacakları ısıttıktan sonra bir adımı sabitleyip, diğer adımla dizi göğse doğru çekerseniz, hem kardiyo çalışması, hem iyi bir bacak çalışması hem de kalça çalışması yapmış olursunuz.

Bu çok iyi temel bir bacak egzersizidir. Bir tabureye oturup parmak uçlarınızı yere sabitleyin. Yavaşça yukarı doğru kalkın ve tekrar oturun. Harekete iyice alıştıktan sonra tabureden destek almanıza almanıza gerek kalmayacaktır.

Her hareketi 3 set/10 olarak çalışabilirsiniz.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ BEL EGZERSİZLERİ

Mat üzerine yan bir şekilde yatın ve kolunuzu uzatıp bacaklarınızı birleştirin. İki bacak birbirinden ayrılmadan yavaşça yukarı doğru kaldırıp indirin.

Uzandığımız yerde yavaşça belinizi sağa ve sola hareket ettirin.

Plank duruşları en temel hareketlerden bir tanesidir. Bu pozisyonda kendinizi yukarı doğru açtığınızda, belinizin çok iyi çalıştığını hissedeceksiniz. Bu şekilde statik kasılma sağlanmış olacaksınız.

Her hareketi 3 set/10 olarak çalışabilirsiniz.



