HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti! Neye uğradıklarını şaşırdılar

28.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da diyeti bozan ‘Edward’ adlı şişman kedi, barınmak için girdiği iş yerinin asma tavanını çökertti.

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kedinin komşu esnafa ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, "8-9 kilo ağırlığında komşumuzun kedisiydi. Diyete başlamıştı, diyeti bozmuş. Pazartesi diyete başlıyor, cuma bırakıyor. O günden bu yana da iş yerine gelmiyor. Sanırım utanıyor" dedi.

İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Necibe Kıvrak’ın iş yerine, komşusunun ‘Edward’ adlı tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak’ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikte akıllara durgunluk veren olay! Görenler inanamadıTrafikte akıllara durgunluk veren olay! Görenler inanamadı
Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılarYüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar
Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'Araba hayali kurarken akılalmaz tuzağa düştü: '15 yıllık sermayem bir anda yok olup gitti'
Anahtar Kelimeler:
antalya kedi

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Emekli maaşlarına yeni ayar! Tek tek hesaplandı, en düşük maaş...

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

EYT’de 4A, 4B, 4C hesabı! SGK’ya gitmeden e-Devlet’ten yapılabiliyor

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya zehir zemberek sözler!

4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

556 yıllık tarihi hazine ortaya çıktı! 'En önemli delil'

556 yıllık tarihi hazine ortaya çıktı! 'En önemli delil'

İlginizi Çekebilir

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

Eski kainat güzelinin intikam videosu olay oldu!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.