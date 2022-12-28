Diyeti bozan obez kedi asma tavanı böyle çökertti! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, iş yeri sahibi kadın tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kedinin komşu esnafa ait olduğunu belirten iş yeri sahibi Necibe Kıvrak, "8-9 kilo ağırlığında komşumuzun kedisiydi. Diyete başlamıştı, diyeti bozmuş. Pazartesi diyete başlıyor, cuma bırakıyor. O günden bu yana da iş yerine gelmiyor. Sanırım utanıyor" dedi.

İzleyenleri gülme krizine sokacak olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Matbaa işleten Necibe Kıvrak’ın iş yerine, komşusunun ‘Edward’ adlı tekir cinsi kedisi girdi. Barınmak için genelde Kıvrak’ın iş yerine gelen kedi, o gün üst kata çıkıp, karton kolinin içine girdi. Koliden çıkamayınca panikleyen kedi, hareket ettiği sırada plastik asma tavan ilk olarak çatladı, kısa süre sonra ise bir anda çöktü. Çökmeyle birlikte kedi ve koli yere düşerken, o sırada masasında çalışan Kıvrak, asma tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kilolu kedinin iş yerine girmesi ve ardından asma tavanın çökmesiyle birlikte yere düşmesi yer aldı.

(İHA)

