HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Diyetisyen Cemre Kamalı: Oruç tüm bedeni yenilemek için bir fırsat

Diyetisyen Cemre Kamalı: Oruç tüm bedeni yenilemek için bir fırsat

11.04.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyetisyen Cemre Kamalı, Ramazan ayında tutulan orucun metabolizmayı hızlandıran, organların çalışmasını dinginleştirerek vücudun dengesini bulduğu ve her şeyden önemlisi karaciğerin en hızlı yenilendiği önemli bir süreç olduğunu söyledi.

Diyetisyen Cemre Kamalı: Oruç tüm bedeni yenilemek için bir fırsat

Diyetisyen Cemre Kamalı, Ramazan ayında sahur ve iftar sofraları dengeli ve sağlıklı bir şekilde kurulduğunda oruç tutmanın sağlıklı ve vücudumuzu dinlendiren bir ibadet olduğunun bilimsel çalışmalarla da kanıtlandığını söyledi. Sağlık problemi olmayan kişilerin, belirli aralıklarda oruç tutup aç kalmalarının hiçbir zararı olmadığı gibi aksine birçok faydası bulunduğunu anlatan Kamalı, sözlerine şöyle devam etti:
"Oruç metabolizmayı hızlandıran, organların çalışmasını dinginleştirerek vücudun dengesini bulduğu ve her şeyden önemlisi karaciğerin en hızlı yenilendiği önemli bir süreçtir. Sağlıklı besin seçerek bedenin bu özel ritmindeki olumlu değişiklikler, vücudumuza daha da yarar sağlayarak sağlıklı bir oruç dönemi yaşamayı destekler. Kısa yeme periyodu ve uzun aç bırakılan metabolizmada olan karaciğer ve pankreasın tüm kan biyokimyasını dengeleyen bir fizyolojik adaptasyon sayesinde vücut normal dengesini sağlar."

"DİKKATLİ BESLENEN KİŞİLERDE KİLO KAYBI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Diyetisyen Cemre Kamalı açıklamasının devamında, "Oruç süresince ilk iki haftada biraz kilo alımının hızlandığını, vücut susuz kalarak hafif dehidratasyon oluştuğunu ancak orucun sonunda genel olarak dikkatli beslenen kişilerde kilo kaybı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oruç sürecinde vücut gerekli enerjiyi sağlamak için önce glikoz depolarını harcamakta, sonra da yağları yakmaktadır. Ayrıca mide boşalması ve kan akışı akşam saatlerine kıyasla gündüz saatlerinde daha fazla olduğundan besinler gündüz saatlerinde gastrointestinal yoldan daha hızlı emilir. Yapılan çalışmalarda oruç tutanlarda vücudun yüksek oranda yağ yaktığı ama vücut için zararlı olan katabolik (protein-kas yıkımı) etki göstermediğini ortaya konmuştur" ifadelerine yer verdi.

"ORUÇ KALP HASTALIKLARINDAN KORUR"

Diyetisyen Cemre Kamalı; Ramazan ayında oruç tutanlarda kandaki HDL kolesterol artarken, kötü kolesterol olan LDL ve trigliserit düzeyleri azaldığı için damarların kendini tamir etiğini ve kalbi koruduğunu belitti. Kamalı, "Oruç sayesinde damarlar temizlenir ve kan dolaşımı artar. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; oruç tutmak hücrelerin yenilenmesini sağladığı için bedenimizi ve zihnimizi daha sağlıklı hale getirir ve yaşlanmayı büyük ölçüde geciktirir. Yapılan çalışmalarda oruç tutan kişilerde glisemik kontrolü sağlayarak açlık kan şekerinde ve HbA1c düzeylerinde önemli derecede azalma görülmüştür. Ancak uzun süren açlık sonucunda düşen kan şekerini iftarda yenilen besinlerle hızlı bir şekilde yükseltmemek için hızlı yemek yenmemeli, glisemik indeksi yüksek beyaz undan yapılmış ekmek, pide çeşitleri yerine tam buğdaydan yapılmış ekmekler tercih edilmeli. Bu risk her diyabet hastası için farklı olabildiğinden diyabet hastasının oruç tutma konusunda doktoruna danışması şart" dedi.

"ORUÇ TANSİYONU DÜŞÜRÜR"

Kamalı son olarak, "Günün 6-8 saatinde yemek yemenin geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın yani orucun, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespit edilmiştir. Oruç tutmanın obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği de vurgulanmıştır" dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlikeli seks pozisyonu sırasında penisini kırdıTehlikeli seks pozisyonu sırasında penisini kırdı
Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?Bayraktar'dan dikkat çeken ABD ve İsrail sözleri: İlk kim yapacak?
6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu6'lı masadan İnce'ye tepki! İlk kez bu kadar net konuştu
Anahtar Kelimeler:
Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Darphane'den madeni para kararı! 1 TL ve 50 kuruşlar artık…

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Çırılçıplak soyundu! Ateşli sahnesi...

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Canlı yayında 'çift maaş' açıklaması! "Böyle bir durum..."

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Memleket Partisi, dans eden adayıyla ilgili hemen harekete geçti

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

Savaşla ilgili gizli belgeler sızdırıldı! Tarih verildi: 'Tamamen kazanacaklar'

İlginizi Çekebilir

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Maneviyata yönelmişti! Son halini kızı paylaştı

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.