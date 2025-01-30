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  4. Dizi konusundaki seçimlerine göre sana özel kombin yapıyoruz!

Dizi konusundaki seçimlerine göre sana özel kombin yapıyoruz!

03.01.2025 18:03
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Dizi konusundaki seçimlerin tarzını ele veriyor olabilir mi? Fantastik dünyalardan komik sahnelere, izlediğin dizilere göre senin için harika bir kombin öneriyoruz!

Dizi konusundaki seçimlerine göre sana özel kombin yapıyoruz!

Hazırsan başlıyoruz!

Seçtiğin dizilere göre sana özel kombin yapıyoruz!

1/7

Hangi türde dizileri daha çok seviyorsun?

Hangi türde dizileri daha çok seviyorsun?
Fantastik ve bilim kurgu.
Komedi.
Dram ve gerilim.
Tarihi diziler.
2/7

Bir dizide en çok neye dikkat edersin?

Bir dizide en çok neye dikkat edersin?
Hikaye derinliği ve dünya inşası.
Karakterlerin komik ve içten olması.
Şaşırtıcı plot twistler.
Görsel kalite ve kostümler.
3/7

İzlemekten asla bıkmayacağın dizi bunlardan hangisi?

Game of Thrones
Friends
Breaking Bad
The Crown
4/7

İzlediğin dizilere kimlerle yorum yaparsın?

İzlediğin dizilere kimlerle yorum yaparsın?
Online forumlarda yabancılarla.
Arkadaş grubuyla.
Kendi kendime analiz yaparım.
Partnerimle saatlerce tartışırım.
5/7

Bir dizi karakteri olmak istesen hangisi olurdun?

Bir dizi karakteri olmak istesen hangisi olurdun?
Daenerys Targaryen
Blair Waldorf
Liz Lemon
Eleven
6/7

Komedi dizilerinden favorin hangisi?

Komedi dizilerinden favorin hangisi?
Seinfeld
Friends
Modern Family
Young Sheldon
7/7

Peki hangi tarz diziyi asla izlemem dersin?

Peki hangi tarz diziyi asla izlemem dersin?
Çok klişe olanları.
Sürekli ağlatanları.
Gereksiz uzayanları.
Tarihsel yanlışlıklarla dolu olanları.
Anahtar Kelimeler:
moda dizi Philips Yaşam Kategorisi
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