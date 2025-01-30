Dizi konusundaki seçimlerine göre sana özel kombin yapıyoruz!

1/7
Hangi türde dizileri daha çok seviyorsun?
Fantastik ve bilim kurgu.
2/7
Bir dizide en çok neye dikkat edersin?
Hikaye derinliği ve dünya inşası.
Karakterlerin komik ve içten olması.
Görsel kalite ve kostümler.
3/7
İzlemekten asla bıkmayacağın dizi bunlardan hangisi?
4/7
İzlediğin dizilere kimlerle yorum yaparsın?
Online forumlarda yabancılarla.
Kendi kendime analiz yaparım.
Partnerimle saatlerce tartışırım.
5/7
Bir dizi karakteri olmak istesen hangisi olurdun?
6/7
Komedi dizilerinden favorin hangisi?
7/7
Peki hangi tarz diziyi asla izlemem dersin?
Tarihsel yanlışlıklarla dolu olanları.