Dizi tercihlerine göre sana yeni dizi önerisinde bulunuyoruz!

Hangi dizi sana göre?

1/8 Dizi izlerken en çok neyi seviyorsun? Tabii ki romantik anlar! Beklenmeyen sürprizler... Deli gibi güldürmesini... Yeni dünyaları keşfetmeyi!

2/8 Dizi izlerken yanında genelde ne olur? Patlamış mısır ve kola! Battaniyem ve yastığım... Atıştırmalık. Not almak için telefonum.

3/8 En sevdiğin sezon finali türü hangisi? Şaşırtıcı bir ters köşe. İtiraf sahneleri ve ardından gelen duygusal konuşmalar... Herkesin gülerek vedalaştığı bir sahne. Savaş sahnesi sonrası...

4/8 Bir diziyi yeni keşfettiğinde ilk işin ne olur? Önce fragmanlarına bir göz atarım. Başroldeki çifti hemen stalk'lamaya başlarım... Konusu benim için en önemlisi. IMDb puanına bakar, araştırmaya koyulurum.

5/8 Aşağıdaki seçeneklerdeki hangi filmi izlemekten daha çok keyif alırsın? La La Land Gone Girl Doctor Strange Keşke 30 Olsam

6/8 Dizi izleme hızın nasıl? Arada spoiler yiyecek kadar uzun sürüyor. Tüm sezonu bir gecede bitiririm. Bitmesin diye tüm bölümleri azar azar izlerim. Günde 1 bölüm ancak izlerim, pek vaktim olmuyor.

7/8 Bir dizinin sezon finali seni nasıl etkiler? Yeni sezon için gün saymaya başladıysam... Gözlerim doluyorsa benim için tamamdır... Mutlu sonla bitiyorsa! Şaşkınlıktan ağzımın açık kalması lazım.