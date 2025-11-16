Dizi tercihlerine göre sana yeni dizi önerisinde bulunuyoruz!

1/8
Dizi izlerken en çok neyi seviyorsun?
Beklenmeyen sürprizler...
Deli gibi güldürmesini...
Yeni dünyaları keşfetmeyi!
2/8
Dizi izlerken yanında genelde ne olur?
Battaniyem ve yastığım...
Not almak için telefonum.
3/8
En sevdiğin sezon finali türü hangisi?
İtiraf sahneleri ve ardından gelen duygusal konuşmalar...
Herkesin gülerek vedalaştığı bir sahne.
4/8
Bir diziyi yeni keşfettiğinde ilk işin ne olur?
Önce fragmanlarına bir göz atarım.
Başroldeki çifti hemen stalk'lamaya başlarım...
Konusu benim için en önemlisi.
IMDb puanına bakar, araştırmaya koyulurum.
5/8
Aşağıdaki seçeneklerdeki hangi filmi izlemekten daha çok keyif alırsın?
6/8
Dizi izleme hızın nasıl?
Arada spoiler yiyecek kadar uzun sürüyor.
Tüm sezonu bir gecede bitiririm.
Bitmesin diye tüm bölümleri azar azar izlerim.
Günde 1 bölüm ancak izlerim, pek vaktim olmuyor.
7/8
Bir dizinin sezon finali seni nasıl etkiler?
Yeni sezon için gün saymaya başladıysam...
Gözlerim doluyorsa benim için tamamdır...
Şaşkınlıktan ağzımın açık kalması lazım.
8/8
Hangi karakterle daha çok bağ kurarsın?
Umursamaz, komik tipler...
Yeni aşık olmuş karakter tabii ki...
Karanlık geçmişi olan karakterle.
Dünyayı kurtarmaya çalışan bir karakterle!
Okuyucu Yorumları 0 yorum