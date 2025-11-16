KADIN

Dizi tercihlerine göre sana yeni dizi önerisinde bulunuyoruz!

Dizi izlemek için koltuğa oturdun, yanına en sevdiğin atıştırmalıkları da aldın ama bir türlü hangi diziyi izleyeceğine karar veremedin mi? Hemen bu testi çözüyorsun ve zevklerine göre sana harika dizi önerisi yapıyoruz! Hadi başla bakalım.

Hangi dizi sana göre?

1/8

Dizi izlerken en çok neyi seviyorsun?

Dizi izlerken en çok neyi seviyorsun?
Tabii ki romantik anlar!
Beklenmeyen sürprizler...
Deli gibi güldürmesini...
Yeni dünyaları keşfetmeyi!
2/8

Dizi izlerken yanında genelde ne olur?

Dizi izlerken yanında genelde ne olur?
Patlamış mısır ve kola!
Battaniyem ve yastığım...
Atıştırmalık.
Not almak için telefonum.
3/8

En sevdiğin sezon finali türü hangisi?

En sevdiğin sezon finali türü hangisi?
Şaşırtıcı bir ters köşe.
İtiraf sahneleri ve ardından gelen duygusal konuşmalar...
Herkesin gülerek vedalaştığı bir sahne.
Savaş sahnesi sonrası...
4/8

Bir diziyi yeni keşfettiğinde ilk işin ne olur?

Bir diziyi yeni keşfettiğinde ilk işin ne olur?
Önce fragmanlarına bir göz atarım.
Başroldeki çifti hemen stalk'lamaya başlarım...
Konusu benim için en önemlisi.
IMDb puanına bakar, araştırmaya koyulurum.
5/8

Aşağıdaki seçeneklerdeki hangi filmi izlemekten daha çok keyif alırsın?

La La Land
Gone Girl
Doctor Strange
Keşke 30 Olsam
6/8

Dizi izleme hızın nasıl?

Dizi izleme hızın nasıl?
Arada spoiler yiyecek kadar uzun sürüyor.
Tüm sezonu bir gecede bitiririm.
Bitmesin diye tüm bölümleri azar azar izlerim.
Günde 1 bölüm ancak izlerim, pek vaktim olmuyor.
7/8

Bir dizinin sezon finali seni nasıl etkiler?

Bir dizinin sezon finali seni nasıl etkiler?
Yeni sezon için gün saymaya başladıysam...
Gözlerim doluyorsa benim için tamamdır...
Mutlu sonla bitiyorsa!
Şaşkınlıktan ağzımın açık kalması lazım.
8/8

Hangi karakterle daha çok bağ kurarsın?

Hangi karakterle daha çok bağ kurarsın?
Umursamaz, komik tipler...
Yeni aşık olmuş karakter tabii ki...
Karanlık geçmişi olan karakterle.
Dünyayı kurtarmaya çalışan bir karakterle!
Anahtar Kelimeler:
dizi Philips Yaşam Kategorisi
