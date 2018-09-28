"Dizilerde Türk sanatçıların eserlerine yer verilsin"

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türk sanatçıların eserlerine dizilerde yer verilmesi gerektiğini dile getirerek, "Çok değerli ressamlarımız ve heykeltıraşlarımız var. Onları nasıl daha fazla gösterebiliriz? Madem 70 ülkeye, televizyon dizisi pazarlıyorsunuz ve (dizide kullanılan) evin duvarlarına bir şeyler asıyorsunuz mutlaka. İKEA'dan alıp bir şeyler asmayalım." dedi. Beşiktaş'taki Artwweks@Akaretler'de gerçekleştirilen "Sanatta Etkileşim" konulu söyleşiye katılan başarılı oyuncu, sanatla ilgilenenlerin bir derdi olduğunu söyleyerek, "Çünkü hayatta bir derdi olmayan, bir şeylerin daha iyi olmasını istemeyenler sanatla ilgilenmez. Çünkü sanatın aslında estetik bir altyapısı vardır ve bu altyapı, görgü ve kültürü gerektirir. Bu kültür ve görgüye sahip olabilmek için de bir derdinizin olması gerekir." ifadelerini kullandı. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, Türk sanatçıların dünyaya tanıtılmasının önemine işaret ederek, "Televizyon dediğimiz araç, Türkiye'de 300-350 milyon dolarlık bir ihracat oranına sahip bir kol ve çok ciddi bir eğlence sektörü. Son yıllarda MBC'nin yasaklamasıyla 150 milyon düştü sanırım. 200 milyon dolar gibi bir ihracat payına sahip şu anda Türk dizilerinin dünyaya satılmasının karşılığı. Bu çok ciddi bir rakam. ABD'den sonra, en fazla diziyi Türkiye pazarlıyor şu anda. Ben çocukken Brezilya dizileri seyredilirdi. Biz Brezilya'dan ithal ederdik. Şimdi biz Brezilya'ya dizi satıyoruz." diye konuştu.

Sanatın ilkel insandan beri var olduğuna işaret eden Düzyatan, şunları kaydetti: "Bir şeylerin gelişebilmesi için, etkileşimin sürekli var olması gerekiyor. Etkileşim olmadan, sanatların kendi başına ilerlemelerini bireysel olarak ben pek mümkün görmüyorum. Sanat dalları her zaman birbirini etkilemiştir. Görsel sanatlar plastik sanatları, plastik sanatlar da görsel sanatları etkilemiştir. Mesela 'Eriyen Çizgi' sfumatoyu Leonardo da Vinci'nin bulduğu söylenir Batı dünyasında. Aslında Doğu dünyasına bakarsanız, yaklaşık 1000-1500 yıllık Çin kültüründen geldiği ve Çin kültüründe uzun süre kullanıldığı, Leonardo'nun da bundan etkilenerek Batı kültürüne bunu taşıdığı görülmüştür. Batı kültürü, Doğudan etkilenip (kendisini) bir yere taşımıştır." Türk sanatında geçmişten bugüne yaşanan değişimleri ve etkileşimleri de değerlendiren oyuncu, belli bir noktadan sonra aşırı Batı etkisinin görüldüğünün altını çizerek, "Bu bir süreç. Burada kimseyi yargılamak ya da 'Neden Batıya yöneldik?' demek çok da doğru değil ama kendi köklerimizden ve kendi kültürümüzden uzaklaşıyoruz açıkçası. Batı sanatına bakarsanız, ne olursa olsun ilk önce kendi kültüründen, sonra kendine en yakın kültürlerden ve sonra da diğer kültürlerden etkilenerek sanatlarını ileriye taşımışlar. Ancak ilk etkilendikleri kültür, kendi kültürleri. Bizdeyse, bir dönem kendi kültürümüzden etkilenme ve kendi kültürümüzün içindeki zenginliği fark etmeyip, Batının içindeki zenginliğe yönelme olunca, gelişim biraz sekteye uğramış. Fakat günümüzde böyle bir şeyden bahsetmemiz çok da söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.