Diziye dalıp parmaklarını kesen hastaya başarılı operasyon

Parmağın bir an önce yerine nakledilmesi için zamanla yarışan doktorlar, 5 saat süren ameliyat sonrası Çelik'in hem kopan 4'üncü parmağını yerine nakletti hem de el bileğinden vekasığından aldıkları dokularla zarar gören parmaktaki doku defektlerini onardı.

Çelik, burada yapılan tetkik ve inceleme sonrası fakültenin Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Harun Karaduman ve Ömer Parıldar tarafından acil ameliyata alınarak mikro cerrahi operasyonu yapıldı.

Satırla et doğrarken aynı zamanda televizyonda diziyi de seyreden Çelik, dalgınlıkla satırı sol eline vurarak 4'üncü ve 5'inci parmaklarını kesip kopmalarına neden oldu.

Durumun acil olması üzerine Plastik Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çinal'a danışıp Çelik'i ameliyata aldıklarını anlatan Karaduman, "Murat Çelik bize getirildiğinde sol el 4'üncü parmağının kopmuş parçası vardı, 5'inci parmağının kopan parçası ise yoktu. Çelik'in 4'üncü parmağının orta bölümünde de doku ve damar defekti vardı. Öncelikle hastanın kemikle tendom onarımlarını yaptık. Daha sonra el bileğinden aldığımız damar ile damar defektlerini onardık. Böylece parmağın dolaşımını sağladık. Bunların ardından sinir, tendom ve diğer damar onarımları yapıldı." dedi.

Klinikte ameliyatı yapan doktorlardan Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çelik'in kendilerine 112 Acil Servis tarafından 4'üncü ve 5'inci parmaklarının kopması nedeniyle getirildiğini söyledi

Kopan parmağın erken iyileşmesi için doku defekti sonrası 3'üncü ve 4'üncü parmağı birbirlerine dikerek 21 gün boyunca beklettiklerini ifade eden Karaduman, "21 gün sonra dikilmiş dokuyu ayırdık. Murat'ı, son pansumanını yapıp taburcu ettik ancak fizik tedavisi devam edecek. Murat'ın 4'üncü parmağını kurtarıldık, 5'inci parmağına ise kopan parçası getirilmediği için güdük onarımı yaptık." diye konuştu.

- "Kopan parçalar suyun içinde olmamalı, buza direkt temas etmemeli"

Karaduman, parmak ve benzeri kopma durumlarında kopan parçaların hastaneye uygun şekilde taşınmasının önemine işaret etti.

Genellikle kopan parçaların suyun içinde ya da buza temas etmiş şekilde kendilerine getirildiğini, bu durumun ise çok yanlış olduğunu vurgulayan Karaduman, doku kopması vakalarında parçaların ıslak gazlı beze sarılı halde taşınması gerektiğine dikkati çekti. Karaduman, "Kopan parçalar bize suyun içinde ya da direkt buza temas etmiş şekilde getirildiğinde nakil imkanı çok zor. Kopan parçalar ıslak gazlı beze sarılıp ardından çevresine buz konulmalı ancak doku suya ya da buza direkt temas etmeden taşınmalı." bilgisini aktardı.