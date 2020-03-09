HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dizlerine kadar kara gömülen kadının kurtarılma anı kamerada

Dizlerine kadar kara gömülen kadının kurtarılma anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 09.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Fransız Alplerinde İngiliz kayakçı, karda dizlerine kadar baş aşağı gömülü kayakçı kadını kurtardı. Kara gömülü kayakçı kadının bulunduğu yerden tesadüfen geçen Will Field, kurtarma anını vücut kamerasına kaydetti.

Fransa’nın İtalya sınırına yakın kayak merkezi olan Fransız Alpleri’nde, kayakçılar tarafından çok fazla tercih edilmeyen bir pistte kayak yapan 23 yaşındaki Will Field, kardan dışarı çıkmış çırpınan iki ayak gördü. Hızlıca olay yerine gelen kayakçı bir kişinin baş aşağı dizlerine kadar gömülü olduğunu fark etti. Beraberinde bulunan küreğiyle hemen kazmaya başlayan Will Field, çevredeki bir başka kişinin yardımıyla dizlerine kadar baş aşağı kara gömülü 19 yaşındaki ismi bilinmeyen kadını kurtardı. Sağlık görevlileri havasız kalan kadının kolları da kara gömülü olduğu için kurtulamadığı ve daha fazla karın altında kalması durumunda oksijensizlikten boğularak hayatını kaybedebileceği ifade edildi. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün Arka Sokaklar'ın Pınar'ını bir de şimdi görün
Büyük zulüm! İnsan derisinden yapılmışBüyük zulüm! İnsan derisinden yapılmış
Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!Tuvalet kağıdı yüzünden saç saça baş başa kavga ettiler!
Anahtar Kelimeler:
Fransa kayak kadın kar

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Almanya'dan kritik karar: Kapıları açtılar!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Cinsiyet değiştiren eski sevgiliyle ilgili bomba cinsellik itirafı!

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Ali Babacan canlı yayında açıkladı: Demokrasi ve Atılım Partisi

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

Sözleşmesi uzatılmayan uzman çavuş, zabıta olmak istiyor

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İdlib gazisi o anları anlattı: Bu hiç bir savaşta görülmemiştir

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

Bu kare uzaydan geldi! İstanbul gibi ama...

Aşkın tarihi bu şişelerde saklı! Biriktirdiği gözyaşları...

Aşkın tarihi bu şişelerde saklı! Biriktirdiği gözyaşları...

Diğer Haberler
Kadın sürücüye hakaret eden adam kaza yaptı

Kadın sürücüye hakaret ettiği sırada büyük şok yaşadı

Kalpleri ısıtan anlar! Koyun koyuna yattılar

Kalpleri ısıtan anlar!

Büyük zulüm! İnsan derisinden yapılmış

Büyük zulüm! İnsan derisinden yapılmış

Küçükçekmece'de yok artık dedirten olay! Balkondan atlayıp, komşusuyla kavga etti

Yok artık! Balkondan atlayıp...

Yemek siparişi veren hırsız, kuryenin motosikletini böyle çaldı

Motosikletli kurye hayatının şokunu yaşadı! Müşteri gibi sipariş verip...

Avustralya’da kadınların tuvalet kağıdı kavgası kamerada

Koronavirüs paniği marketi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.